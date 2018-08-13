Liverpool'un Hollandalı yıldızı Georginio Wijnaldum, Merseyside ekibi, Naby Keita ve Fabinho transferlerinden sonra takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere yanıt verdi. 27 yaşındaki futbolcuyla adı anılan kulüplerin başında ise, oyuncunun eski antrenörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe geliyordu.

İlk 11'deki yerini kaybedeceği endişesiyle Liverpool'dan ayrılmak istediği yönündeki haberleri eleştiren Wijnaldum, "Ben kulüple bu konuda bir görüşme bile yapmadım! İnsanlar dışarıdan bakınca, 'Liverpool oyuncu satın alıyor, demek ki eskiler takımda kalmayacaklar' diye düşünüyorlar. Halbuki Liverpool her zaman iyi oyuncular alıyor. Elindeki oyuncular iyi olsa bile transfere devam ediyor. Bu normal bir şey. Çünkü Liverpool büyük bir kulüp." şeklinde konuştu.

Wijnaldum, 2017-18 sezonunda Mohamed Salah ve Roberto Firmino'nun ardından Liverpool'da en çok süre bulan futbolcuydu.

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