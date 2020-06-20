Ljajic seriye bağladı

Antalyaspor karşısında Beşiktaş'ın tek golüne imza atan Adem Ljajic, Denizlispor maçını da boş geçmedi. Boşnak yıldız, dakikalar 75'i gösterdiğinde ceza sahası dışından çok sert bir şut göndererek fileleri havalandırmayı başardı. Bu golün hemen ardından 76. dakikada Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil olan Diaby, 78. dakikada ise skoru ilan eden isim oldu. Rakip ceza sahasında topla buluşan Diaby, kaleci Tolgahan'ın solundan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti. Denizlispor'u deplasmanda 5-1 yenerek puanını 47'ye yükselten Beşiktaş, bu sezonki en farklı galibiyetine imza attı.