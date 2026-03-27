        Haberler Dünya Avrupa Londra'da Türk ailenin evine kurye kılığında hırsızlık girişimi! | Dış Haberler

        Londra'da Türk ailenin evine kurye kılığında hırsızlık girişimi!

        İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk ailenin evine zorla girmeye çalışan kurye kılığındaki maskeli hırsızlar, ev sahibi tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Türk aile Londra'da dehşeti yaşadı!
        İngiltere'nin başkenti Londra'nın Winchmore Hill bölgesinde 24 Mart yerel saatle 21.00 sıralarında kurye kılığındaki bir kişi, Türk ailenin ikamet ettiği konutun kapısını çaldı.

        İHA'nın haberine göre güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kapıyı çalan kasklı kişinin hemen ardından pusuda bekleyen kar maskeli 3 hırsız daha hızla kapıya yöneldi.

        Şüpheliler, çaldıkları kapıyı açan kadına fiziksel müdahalede bulunarak zorla içeri girmeye çalıştı. Ev sahibi Engin Uslu ise anında karşılık verdiği 4 hırsızı kovalayarak püskürttü. Amaçlarına ulaşamayan şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında yüz ve kollarından hafif şekilde yaralanan aile fertlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Organize saldırı girişiminin ardından olay yerine gelen Metropolitan Polisi (Met Police) ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. Kaçan saldırganların kimlik tespiti ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kurye kılığında benzer yöntemlerle gerçekleştirilen vakalara karşı halkı uyardı.

        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gözaltılar

        (İHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve oyuncu Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi. 

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Ayşe'yi öldürüp valizledi! Ejegül'ün cinayet sanığı... Kedili savunma!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
