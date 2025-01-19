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        Haberler Dünya Avrupa Londra'daki Filistin'e destek gösterisinde 77 kişiye gözaltı | Dış Haberler

        Londra'daki Filistin'e destek gösterisinde 77 kişiye gözaltı

        İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisinin polisin daha önce kararlaştırılan güzergahı yasaklamasına ve ciddi kısıtlamalar getirmesine rağmen düzenlediği gösteride, 77 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 03:28 Güncelleme: 19.01.2025 - 03:32
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        Londra'da Filistin gösterisi: 77 gözaltı
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        Londra Metropolitan Polisi, yaptığı açıklamada, Filistin destekçilerinin Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu Whitehall Caddesi'nde düzenlediği gösteri ve sonrasındaki yürüyüşte 77 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC) organizatörlüğünde düzenlenen protesto sırasındaki gözaltıların "kamu düzeni yasası ihlalleri" nedeniyle yapıldığı ifade edildi.

        "EN YÜKSEK GÖZALTI SAYISI"

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Polis Şefi Adam Slonecki, Ekim 2023'ten bu yana PSC tarafından düzenlenen 20'den fazla ulusal protestoda güvenliği sağladıklarını belirterek, bugünkü gözaltı sayısının o tarihten bu yana düzenlenen gösterilerdeki "en yüksek gözaltı sayısı" olduğuna dikkati çekti.

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        Polisin daha önce protestocuların Whitehall'da kalması ve BBC'ye doğru yürüyüş yapılmaması yönünde karar aldığını hatırlatan Slonecki, göstericilerin karara uymayarak Whitehall'dan BBC'ye doğru yürüyüş başlattığını belirtti.

        Slonecki, polisin yetkilerini kullanarak göstericilerin Trafalgar Meydanı'ndan öteye geçmemelerini ve BBC'ye yaklaşmamalarını sağladığını ifade etti.

        GÖSTERİLERİN BAŞ ORGANİZATÖRLERİNDEN NİNEHAM DA GÖZALTINDA

        Savaşı Durdur Koalisyonu Başkan Yardımcısı, Filistin'e destek gösterilerinin baş organizatörlerinden Chris Nineham da gözaltına alınan 77 kişi arasında yer alıyor.

        Koalisyondan yapılan açıklamada, Nineham'ın polis tarafından protesto sırasında şiddet kullanılarak gözaltına alındığı bildirildi.

        Açıklamada, polisin bir grup milletvekili ve önde gelen ismin BBC'ye doğru yürüdüğü sırada Nineham'ı hedef aldığı belirtilerek, yaklaşık 10 polis memurunun Nineham ile yürüyüşe ilişkin konuşma bahanesiyle göstericilerin önüne geldiği ifade edildi.

        Polisin daha sonra organizatörü üzerine atlayarak yere yatırdığı, bu sırada protestocuların Nineham'ı savunmaya çalıştığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

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        "Polis, Toplum Güvenliği Vakfı dahil İsrail yanlısı grupların baskısıyla, Filistin'e destek gösterilerine katılan protestocuları hedef haline getirmek istiyor. Bu, Filistin hareketine yapılan çirkin bir saldırıdır. Bu, sivil özgürlüklere yapılan kabul edilemez bir saldırıdır. Chris Nineham suçlama olmaksızın serbest bırakılmalıdır. Korkutulmayı reddediyoruz."

        Londra Metropolitan Polisi de yaptığı bir diğer açıklamada, isim belirtmeden Nineham'ın gözaltına alınmasına işaret ederek, gösterinin grubu önden yönlendiren organizatörlerinden birinin halen gözaltında tutulduğu bilgisini verdi.

        ATEŞKES KALICI OLSUN ÇAĞRISI

        Polisin yaptığı son duyuruda göstericilerin Russell Meydanı'nda toplanmasını istemesine karşı çıkan Filistin destekçileri, aldıkları kararla toplandıkları Whitehall Caddesi'nde kalarak gösteriyi burada yaptı.

        Göstericiler, Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla İsrail'in bombardımanının sona erecek olmasının "sadece başlangıç" olduğunu belirterek, kısıtlama olmaksızın insani yardımların akışını sağlamak üzere İsrail'in Gazze kuşatmasını derhal kaldırması ve ateşkesin kalıcı olması çağrısında bulundu.

        Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Londra Metropolitan Polisinin protestocuların "sinagog yakınlarında" toplanacağını öne sürerek önceden kararlaştırılan yürüyüş güzergahını yasaklamasına ve getirdiği kısıtlamalara da tepki gösterdi.

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        GÖSTERİCİLERLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

        Whitehall'da yapılan konuşmaların ardından protestocular, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye doğru yürümek istedi.

        Polisin o güzergaha yürüyüşü yasaklayacağını duyurmasına tepki gösteren protestocular, Whitehall yakınlarındaki Trafalgar Meydanı'na kadar yürüdü fakat polis, barikatlar kurarak yolları kapattı.

        Trafalgar Meydanı girişindeki Kanada'nın Londra Büyükelçiliği önünde durdurulan protestocular, bu noktada oturma eylemine başladı.

        Farklı noktalardan yürüyüşe devam etmek isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşanırken çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

        "ATEŞKES ANLAŞMASI TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

        PSC Başkanı Ben Jamal yaptığı açıklamada, "Sanırım bugün bu gösteriye katılan herkes, İsrail'in son 15 aydır Gazze'de Filistin halkına uyguladığı katliama derhal son vereceğini umduğumuz bir ateşkesin eşiğinde olduğumuz için büyük bir rahatlama duyuyor." dedi.

        Ancak İsrail'in geçmişte ateşkes anlaşmalarını birçok kez ihlal ettiğine, halihazırda Lübnan'da bu ihlalleri gerçekleştirdiğine dikkati çeken Jamal, İngiliz hükümetine çağrıda bulunarak, ateşkesin uygulanma sürecinde sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

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        Ben Jamal, şunları kaydetti:

        "Hükümetimiz, bu anlaşmanın uygulanması sürecinin parçası olmak zorunda. Bunun yanı sıra devam eden başka taleplerimiz de var. Biz 15 aydır diyoruz ki bu soykırım, hükümetimizin ve kamu kurumlarımızın suç ortağı olduğu 76 yıllık apartheidin temelleri üzerine inşa edildi ve bu suç ortaklığının sona ermesi için ateşkes anlaşması tek başına yeterli olmayacak. Ateşkes anlaşması, İsrail'in Gazze'deki güçlerini geri çekmesi gerektiği, yasa dışı olarak gözaltında tutulan yaklaşık 1000 Filistinlinin bir kısmının serbest bırakılacağı gibi bazı temel hususları kapsıyor. Ancak çok daha kapsamlı tedbirlere ihtiyacımız var. İsrail'in apartheid sisteminin son bulmasına ihtiyacımız var. Bu da askeri işgalin sona ermesi, İsrail'in Filistin vatandaşlarına yönelik kötü muamelesinin sona ermesi anlamına geliyor. Yasa dışı şekilde gözaltında tutulan 10 bin Filistinli var. Hepsinin ailelerine dönebilmeleri için serbest bırakılması gerekiyor."

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        İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin yönetim binasının olduğu Portland Place'den Whitehall'a uzanan yürüyüş güzergahını Kasım 2024'te kabul eden İngiliz polisi, 9 Ocak'ta bu taahhüdünden vazgeçmiş, gerekçe olarak da protestocuların güzergah üzerinde olmayan bir sinagoga zarar verebileceğini göstermişti. Polis, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili olarak sinagogda belgelenmiş tek bir tehdit veya olay olmamasına rağmen güzergah yasağını kaldırmayacağını duyurmuştu.

        ORGANİZATÖRLER, YASAĞIN HAHAMBAŞININ BASKISI ÜZERİNE GETİRİLDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİ

        PSC'den yapılan açıklamada, İngiliz polisinin Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısı üzerine bu yasağı getirdiği belirtilmişti.

        Açıklamada, "Hahambaşı, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği korkunç ve suç teşkil eden eylemlerini açıkça kutlamış ve bu eylemleri 'sorumluluk sahibi saygın bir ülkenin yapabileceği en olağanüstü şey' olarak nitelendirmiştir." ifadesi yer almıştı.

        PSC'nin Filistin yürüyüşlerinin Yahudi halkına karşı düşmanca ya da onlara yönelik tehdit olduğu imasının reddedildiği açıklamada, yüz binlerce kişinin İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin gerçekleri haberleştirmeyen BBC'nin suç ortaklığını protesto etmek istediği vurgulanmıştı.

        Hahambaşı Mirvis, geçen yıl yaptığı açıklamalarda, Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili rahatsızlığını İngiliz polisine aktardığını ve görüşmelerin sürdüğünü kaydetmişti.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #londra
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        #Filistin
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