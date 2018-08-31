Longford Town - Cabinteely düellosu

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Longford Town, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Cabinteely takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:30. 41 puanlı Longford Town 5. sırada bulunuyor, Cabinteely 29 puana sahip ve 7. sırada. Longford Town son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Cabinteely son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 530 kodlu maçı oynayanlar; Longford Town galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 4.00, Cabinteely galibiyet oranı 5.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Longford Town son hafta oynanan Galway FC maçında 1-4 kazandı.

Cabinteely, Drogheda United karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Longford Town, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 12 gol yedi.

Cabinteely ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cabinteely, 11 gol atarken 22 gol yedi.

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