L’Oréal Türkiye bilimin geleceğini temsil eden genç kadınlarla buluştu

L’Oréal Türkiye’nin Global Ar-Ge ve Bilim & Ruhsatlandırma departmanlarının uzmanlığı ile ‘Bilim Kadınları İçin’ Programının vizyonunu buluşturan bu özel etkinlikte; genç yetenekler, L’Oréal çatısı altındaki çok disiplinli çalışma kültürünü ve sınırları aşan kariyer hikayelerini keşfetti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, bilimin yalnızca laboratuvarlarla sınırlı teknik bir alan olmadığını; şirketin bilimsel süreçlerinde de temel aldığı etik değerler ve yasal güvencelerle şekillenen çok boyutlu bir yapı olduğu vurgulandı. Genç kadınlar, bilimsel kariyer yolculukları, küresel Ar-Ge deneyimleri ve farklı disiplinlerin kesişim noktaları üzerine ilham verici paylaşımlarla bir araya geldi.

REKLAM

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren L'Oréal Türkiye Hukuk, Bilim ve Ruhsatlandırma Direktörü Hande Karakülah, L’Oréal Türkiye’nin bilime olan bütünsel yaklaşımına dikkat çekti. Karakülah konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilimsel ilerlemenin sürdürülebilir olması; etik, güven ve sorumlulukla mümkün. L’Oréal Türkiye olarak bilimi, insan sağlığına, topluma ve çevreye saygı temelinde ele alıyoruz. Genç kadınların bilimin her alanında yer alması, daha adil ve kapsayıcı bir gelecek için büyük önem taşıyor.”

L’Oreal Amerika, Araştırma ve İnovasyon Birimi, Ürün Güvenliği Kıdemli Bilim Uzmanı Dr. Zehra Kılıç, “Sınır Tanımayan Bilim: Ar-Ge’de Global Bir Kariyer Yolculuğu” başlıklı oturumunda Türkiye’den ABD’ye uzanan kariyer yolculuğunu, bu süreçte karşılaştığı kültürel ve bilimsel farklılıkları ve Ar-Ge’de inovasyon kültürünü aktardı. L'Oréal Türkiye Bilim & Ruhsatlandırma Direktörü Özlem Yılmaz ise kimya mühendisliğinden L’Oréal Türkiye Bilim ve Ruhsatlandırma Departmanı’na uzanan kariyer dönüşümünü, L’Oréal’in bilim ve inovasyona verdiği önemi ve bugün STEM alanında eğitim alan genç kadınlara yönelik en dürüst kariyer tavsiyelerini katılımcılarla paylaştı. Program, L’Oréal Türkiye ve UNESCO iş birliğiyle hayata geçirilen “Bilim Kadınları İçin” Programı’nın 23. yılı kapsamında ödüle layık görülen Doç. Dr. Banu İyisan’ın gerçekleştirdiği “Konfor Alanının Dışında Bilim: Deneyler, Hatalar ve Büyük Başarılar” başlıklı ilham verici konuşmayla devam etti. İyisan, konfor alanının dışına çıkmanın bilimsel gelişimdeki rolünü, deneme-yanılma süreçlerinin büyük başarılara giden yoldaki önemini, programın kariyerine katkılarını ve STEM alanında eğitim alan genç kadınlara yönelik samimi kariyer tavsiyelerini paylaştı.