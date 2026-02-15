Canlı
        L'Oréal Türkiye bilimin geleceğini temsil eden genç kadınlarla buluştu - İş-Yaşam Haberleri

        L’Oréal Türkiye bilimin geleceğini temsil eden genç kadınlarla buluştu

        24 yıldır 'Bilim Kadınları İçin' Programını yürüten L'Oréal Türkiye, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü bir etkinlikle kutladı. Şirket, STEM alanlarında eğitim gören 40 kadın öğrenciyi ofisinde ağırlayarak bilimin kapsayıcı gücüne dikkat çekti.

        Giriş: 15.02.2026 - 13:38 Güncelleme: 15.02.2026 - 13:38
        L'Oréal Türkiye bilimin geleceğini temsil eden genç kadınlarla buluştu
        L’Oréal Türkiye’nin Global Ar-Ge ve Bilim & Ruhsatlandırma departmanlarının uzmanlığı ile ‘Bilim Kadınları İçin’ Programının vizyonunu buluşturan bu özel etkinlikte; genç yetenekler, L’Oréal çatısı altındaki çok disiplinli çalışma kültürünü ve sınırları aşan kariyer hikayelerini keşfetti.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, bilimin yalnızca laboratuvarlarla sınırlı teknik bir alan olmadığını; şirketin bilimsel süreçlerinde de temel aldığı etik değerler ve yasal güvencelerle şekillenen çok boyutlu bir yapı olduğu vurgulandı. Genç kadınlar, bilimsel kariyer yolculukları, küresel Ar-Ge deneyimleri ve farklı disiplinlerin kesişim noktaları üzerine ilham verici paylaşımlarla bir araya geldi.

        Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren L'Oréal Türkiye Hukuk, Bilim ve Ruhsatlandırma Direktörü Hande Karakülah, L’Oréal Türkiye’nin bilime olan bütünsel yaklaşımına dikkat çekti. Karakülah konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

        “Bilimsel ilerlemenin sürdürülebilir olması; etik, güven ve sorumlulukla mümkün. L’Oréal Türkiye olarak bilimi, insan sağlığına, topluma ve çevreye saygı temelinde ele alıyoruz. Genç kadınların bilimin her alanında yer alması, daha adil ve kapsayıcı bir gelecek için büyük önem taşıyor.”

        L’Oreal Amerika, Araştırma ve İnovasyon Birimi, Ürün Güvenliği Kıdemli Bilim Uzmanı Dr. Zehra Kılıç, “Sınır Tanımayan Bilim: Ar-Ge’de Global Bir Kariyer Yolculuğu” başlıklı oturumunda Türkiye’den ABD’ye uzanan kariyer yolculuğunu, bu süreçte karşılaştığı kültürel ve bilimsel farklılıkları ve Ar-Ge’de inovasyon kültürünü aktardı. L'Oréal Türkiye Bilim & Ruhsatlandırma Direktörü Özlem Yılmaz ise kimya mühendisliğinden L’Oréal Türkiye Bilim ve Ruhsatlandırma Departmanı’na uzanan kariyer dönüşümünü, L’Oréal’in bilim ve inovasyona verdiği önemi ve bugün STEM alanında eğitim alan genç kadınlara yönelik en dürüst kariyer tavsiyelerini katılımcılarla paylaştı.

        Program, L’Oréal Türkiye ve UNESCO iş birliğiyle hayata geçirilen “Bilim Kadınları İçin” Programı’nın 23. yılı kapsamında ödüle layık görülen Doç. Dr. Banu İyisan’ın gerçekleştirdiği “Konfor Alanının Dışında Bilim: Deneyler, Hatalar ve Büyük Başarılar” başlıklı ilham verici konuşmayla devam etti. İyisan, konfor alanının dışına çıkmanın bilimsel gelişimdeki rolünü, deneme-yanılma süreçlerinin büyük başarılara giden yoldaki önemini, programın kariyerine katkılarını ve STEM alanında eğitim alan genç kadınlara yönelik samimi kariyer tavsiyelerini paylaştı.

        Geçtiğimiz yıl 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında, L’Oréal Türkiye çocukların bilimle tanışmasını desteklemek amacıyla bilim setleri dağıtımı gerçekleştirilmişti. Bu adımla L’Oréal Türkiye, yalnızca üniversite çağındaki genç kadınlara değil, daha küçük yaş gruplarına da bilimi sevdirmeyi, merak duygusunu güçlendirmeyi ve bilime erişimde fırsat eşitliğini desteklemeyi hedefledi.

        11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında hayata geçirilen bu çalışmalarla L’Oréal Türkiye, bilimin kapsayıcı gücünü görünür kılmaya, kadınların ve kız çocuklarının bilim yolculuklarını desteklemeye ve geleceğin bilim insanlarına ilham vermeye devam ediyor.

        İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 93 gözaltı

        İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

