Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşayan lösemi hastası Murat Efe Hazar’ın tedavisi için yurt dışından ilaç getirildi. İlaçların yaklaşık maliyeti 80 bin TL’yi bulduğu için aile bu parayı ödeyemedi.

CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, 5 yaşındaki Murat Efe Hazar’ın sağlığına kavuşması için hayati öneme sahip ilaçları almak amacıyla yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

İHA'nın haberine göre; Hayırseverlerden yardım beklediklerini dile getiren Kılınç, “Bu yavrumuzun tedavisi için acil 80 bin TL’ye ihtiyaç var. Bu paranın bir an önce tamamlanıp yurt dışından getirilen ilacın tutarı ödenerek teslim alınması gerekiyor. Bu evladımızın tedavisine destek olmak isteyenler benimle veya ailesi ile irtibata geçebilir. Yardımda bulunmak isteyenler, ailenin Ziraat Bankasına ait TR71 0001 0002 7463 9809 1850 01 IBAN numaralı hesabına para gönderebilirler” ifadelerini kullandı.

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