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LÖSEV'den Ramazan ayı kampanyası

Deprem felaketinin ardından depremzedelere bağışlarla destek olan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileler ve hasta çocuklara ulaştırılmak üzere hazırladığı koliler için hayırseverlerin desteğini bekliyor

LÖSEV'den Ramazan ayı kampanyası
Haber Merkezi

LÖSEV’in ‘Koli Koli Mutluluk’ buluşmalarında Türkiye’nin dört bir yanından 6 milyonu aşkın gönüllüsü, iyileşmiş gençleri ve aile komiteleri ile birlikte “Önce Çocuklar İyileşsin” mottosuyla hazırladığı koliler, 72 bini aşkın Lösemi ve kanser hastasına ulaştırılıyor.

LÖSEV’in, Ramazan ayının ilk gününden itibaren içerisinde et ve et ürünlerinden kuru gıdaya kadar bir ailenin ihtiyaç duyabileceği çok sayıda gıda ve hijyen malzemesinden oluşan yardım kolileri, zekat ve fitrelere ihtiyaç duyan kanser hastalarına iletiliyor. LÖSEV, sağlıklı ve kaliteli gıda paketlerini lösemili çocuklar ile yetişkin kanser hastalarının evlerine teslim ediyor.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA “KOLİ KOLİ MUTLULUK”

Bağışçılar, Acil Yardım Paketi, Orta Aile Paketi, Büyük Aile Paketi, Mutlu Aile Paketi ve Sevgi Dolu Geniş Aile Paketi seçeneklerinden istediklerini seçerek kampanyaya dahil olabilir.

Bağışlar, Ramazan Ayı’nda Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından, PTT şubelerinden, LÖSEV Ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek, tüm faturalı hatlardan 3406’ya BAGIS ya da 1998’e FİTRE yazıp bir SMS göndererek yapılabilir.

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