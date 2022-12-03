Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

LÖSEV satsuma mandalinası satışı başladı

LÖSEV, anti-kanserojen etkisiyle bilinen C vitamini deposu mandalinayı tarım ilaçsız, zehirli gazsız tamamen doğal yöntemlerle üretiyor ve doğal tarımın hala mümkün olduğunu savunuyor

LÖSEV satsuma mandalinası satışı başladı

LÖSEV, LÖSEV Çiftliği’nin bereketli ağaçlarından toplanan mandalinaları sizlere sunuyor.

Sulu, çekirdeksiz ve ince kabuklu LÖSEV satsuma mandalinaları LÖSEV Gıda Laboratuvarları’nda analiz edilip halkla buluşuyor.

Tuz, yağ asitlik gibi ağır metal miktarlarına, GDO tayinlerine ve küf diye tabir edilen toksin analizlerine dair inceleniyor.

Tarım ilacı kalıntısı, etilen oksit gazı ve parafin aranarak test edilen ve içinde katkı bulunmadığına dair onay alan mandalinalar dalından sofralarınıza sağlık getiriyor.

C VİTAMİNİ DEPOSU

Çağın hastalığı kansere yakalanmakta stres, genetik faktörler ve sağlıksız beslenme gibi birçok neden etkili. Fakat bunların başında daha kolay önlenebilir bir neden olarak sağlıksız beslenme sayılabilir. Doğanın fayda olarak sundukları insan eliyle değiştiriliyor ve dönüşü elbette kanser gibi hastalıklar oluyor.

LÖSEV kanser mücadelecisi olarak Seferihisar’daki çiftliğinde tarım ilaçsız mandalinadan zeytine, incirden cevize birçok gıda ürünü üretmeye başladı. Güçlü bir antioksidan olarak bildiğimiz C vitamini deposu mandalina ise içerdiği fito kimyasallar ile de vücutta anti-kanserojen rol oynuyor. Ancak bu kadar yararlı bir meyve yeşil halde toplanıp dış etkenlerle sarartılıp raf ömrü uzatılmaya çalışılınca kanserojen yaymaya başlıyor.

LÖSEV ÇİFTLİĞİ HAKKINDA

İzmir Seferihisar LÖSEV Doğal Gıda Çiftliği 284 dönümlük arazide başta mandalina olmak üzere nar, zeytin, kayısı, şeftali, incir, armut, ayva, hünnap ile beraber 12 bine yakın ağaç ve 150 üzüm bağı yer alıyor.

Çiftliğin yapılacak ek projeler ile doğa ile beraber sanat çiftliği de olması planlanıyor. Ürünler LÖSEV’li aileler, iyileşen gençler ve gönüllülerce toplanıyor.

LÖSEV satsuma mandalinaları LÖSEV’e kayıtlı lösemili ve kanserli çocuklarla da buluşturulurken yoksul mahallelerdeki köy okullarına da dağıtılıyor.

*Görseller DHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahve nasıl bulundu? İlk kahveyi kim buldu ve ne zaman keşfedildi? Kahveyi Türkiye'ye kim getirdi? Kahvenin tarihçesi
YAŞAM Kahve nasıl keşfedildi?
2022 yılının kelimesi 'Gaslighting' seçildi! Peki nedir bu Gaslighting? Gaslighting anlamı nedir ve örnekleri nelerdir, ne demek?
YAŞAM Yılın kelimesi 'Gaslighting'
Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı oldu! İşte, ağızları açık bırakan ilginç bir olay...
YAŞAM Var olmayan bir restoran Londra'nın en iyi restoranı ...
Koku (osuruk) böceğinden nasıl gider? Kokarca, kalkan böceği evden nasıl gider ve koku yayması nasıl önlenir?
YAŞAM Koku böceğinden nasıl kurtulunur?
Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu? Osmanlı Padişahları neden Türk kadınlarıyla evlenmiyordu?
YAŞAM Padişahlar neden yabancı kadınlarla evleniyordu?
Son dakika: Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro - Yemek tarifleri: Son dakika haberler
YAŞAM Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
Günlük burç yorumları! (3 Aralık 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
YAŞAM Her gün limonlu su içerseniz vücudunuzda neler olur?
Dünyanın en ünlü 12 çölü
YAŞAM Dünyanın en ünlü 12 çölü
Kleopatra’nın güzellik iksiri: Sığla yağı
YAŞAM Kleopatra’nın güzellik iksiri: Sığla yağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.