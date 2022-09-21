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Unutulmaz dizi Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

2004 – 2010 yılları arasında çekilen dizi döneminde sevenleri ekranlara kilitlemişti. Günümüzde en çok izlenen ve en sevilen diziler arasında hala yerini koruyan Lost zaman zaman nostalji sevenler tarafından izleniyor. Lost’un oyuncularının şimdiler de neler yaptığı ise merak ediliyor. İşte Lost oyuncularının son hali…

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  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Sun Hwa Kwon – Yunjin Kim

    Lost dizisinden sonra Kore yapımlarında yer alan güzel oyuncu en son La Casa De Papel: Kore’de Seon Woojin karakterini canlandırdı.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    John Locke – Terry O’Quinn

    Lost’un sevilen karakterlerinden olan John Locke’ı canlandıran, O’Quinn diziden sonra Hawaii Five-0 ile Perpetual Grace, FBI: Most Wanted, Patriot, Secret and Lies, Emergence gibi yapımlarda yer aldı.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Sayid Jarrah – Naveen Andrews
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Lost dizisinden sonra Sense8, Sinbad, Once Upo a Time in Wonderland gibi yapımlarda yer aldı.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Jack Shephar – Matthew Fox

    Meşhur doktorumuz Matthew Fox diziden sonra Word War Z, Extinction, Bone Tomahawk gibi filmlerde yer aldı. 
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    İlerleyen zamanlarda oyunculuğa ara veren Fox şuan fotoğrafçılık yapıyor.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Benjamin Linus – Micheal Emerson
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Lost dizisinden sonra Person of Interest oynadı. Daha sonra hala devam eden Evil dizisinde rol alıyor.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Claire Littleton – Emilie de Ravin
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Güzel oyuncu Lost’dan sonra Once Upon a Time, A Lover Scorned, The Submarine Kid isimli yapımlarda rol aldı. Güzel oyuncu adeta yıllara meydan okuyor.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Desmond Hume – Henry Ian Cusick
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Lost dizisinden sonra ünlü oyuncu yine uzun soluklu bir dizi olan The 100’de oynadı.  
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Daha sonra MacGyver gibi yapımlarda rol aldı.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Hugo Reyes – Jorhe Garcia
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Lost dizisinden sonra kariyerine oyunculukta devam eden aktör, How I Met Your Mother, Once Upon a Time ve şimdilerde Neftlix’te çekimi tamamlanan The Munsters’da yer alıyor.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    James (Sawyer) Ford – Josh Holloway
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Dizinin yakışıklı oyuncularından olan Josh Holloway, diziden sonra Misson Impossible: Ghost Protocol, Colony, Yellowstone gibi yapımlarda yer aldı.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Jacop – Marl Pellegrino
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Lost dizinde Jacop rolüyle gördüğümüz oyuncu daha sonra Supernatural, American Rust gibi yapımlarda rol aldı.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Jin Soo Kwon – Daniel Dae Kim

     
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

     

    Lost dizisinden sonra Hawaii Five-0, Divergent, Hellboy, Always Be My Maybe gibi yapımlarda yer aldı.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Kate Austen – Evangeline Lilly
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Kate karakteriyle tanıdığımız Evangeline, Ant-Man serisi, The Hobbit: Desolation of Smaug, The Hobbit: Battle of the Five Armies yapımlarında yer aldı.
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Smoke – Titus Welliver
  • Lost'un oyuncuları şimdi ne yapıyor?

    Lost dizisinde hem sevilen hem de istenmeyen karakteri canlandıran Welliver, daha sonra The Man In Black, Prison Break ve bir çok yapımda yer aldı.

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