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Louis Tomlinson'un model kardeşi galada fırtınalar estirdi! Lottie Tomlinson’a bakan bir daha baktı!

Bir dönem dünyanın en sevilen müzik gruplarından biri olan One Direction'da şarkı söyleyen Louis Tomlinson, yeni bir film çıkarıyor. Bu projenin galasında erkek kardeşini yalnız bırakmayan İngiliz model Lottie Tomlinson, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Model, transparan elbisesiyle fırtınalar estirdi.

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  • Louis Tomlinson'un model kardeşi galada fırtınalar estirdi! Lottie Tomlinson’a bakan bir daha baktı!

    One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın 1998 doğumlu model kardeşi Lottie Tomlinson, erkek kardeşinin çıkaracağı yeni filmin galasında giydiği kombiniyle fırtınalar estirdi. Ünlü modele bakan bir daha baktı.
  • Louis Tomlinson'un model kardeşi galada fırtınalar estirdi! Lottie Tomlinson’a bakan bir daha baktı!

    Bir döneme damga vuran müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi olan Lottie Tomlinson, galaya erkek arkadaşı, aynı zamanda oğlunun babası olan Lewis Burton ile katıldıı.
  • Louis Tomlinson'un model kardeşi galada fırtınalar estirdi! Lottie Tomlinson’a bakan bir daha baktı!

    Sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlar yapan Lottie Tomlinson'ı Instagram'da 4,8 milyon kişi takip ediyor.
  • Louis Tomlinson'un model kardeşi galada fırtınalar estirdi! Lottie Tomlinson’a bakan bir daha baktı!

    İngiliz modelin gönderileri saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorumun sahibi oluyor.
  • Louis Tomlinson'un model kardeşi galada fırtınalar estirdi! Lottie Tomlinson’a bakan bir daha baktı!

    İşte Lottie Tomlinson'un gala kombini...
  • Louis Tomlinson'un model kardeşi galada fırtınalar estirdi! Lottie Tomlinson’a bakan bir daha baktı!
  • Louis Tomlinson'un model kardeşi galada fırtınalar estirdi! Lottie Tomlinson’a bakan bir daha baktı!
  • Louis Tomlinson'un model kardeşi galada fırtınalar estirdi! Lottie Tomlinson’a bakan bir daha baktı!
  • Louis Tomlinson'un model kardeşi galada fırtınalar estirdi! Lottie Tomlinson’a bakan bir daha baktı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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