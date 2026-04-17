Lübnan Cumhurbaşkanı: Egemenliğimizi koruyacağız

        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, "Ateşkesi sağlama çabasından kalıcı anlaşmalar üzerinde çalışma aşamasına geçiyoruz. Bu süreçte halkımızın haklarını, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi koruyacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 21:43 Güncelleme:
        Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ile doğrudan müzakerelere işaret ederek, "Toprağımı kurtarmak, halkımı korumak ve ülkemi kurtuluşa erdirmek için nereye gitmek gerekiyorsa gitmeye hazırım." dedi.

        Avn, İsrail ile varılan ateşkesin uygulanmaya başlamasının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ateşkesin sağlanmasında rol oynayan ülkelere teşekkür ederek, halkın onurunu ve haklarını zedeleyen ya da ülke toprağından taviz vermeyi içeren hiçbir anlaşmaya imza atmayacaklarını belirtti.

        Lübnan’ın yeni bir aşamaya girdiğini ifade eden Avn, "Ateşkesi sağlama çabasından kalıcı anlaşmalar üzerinde çalışma aşamasına geçiyoruz. Bu süreçte halkımızın haklarını, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi koruyacağız.” dedi.

        Avn, İsrail ile doğrudan müzakerelere ilişkin, "Lübnan’ın artık kendi kararını kendisinin verdiğini" vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Avn, "Yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Lübnan’ın kararını yeniden kendi elimize aldık. Kendi adımıza müzakere ediyor, kendi adımıza karar veriyoruz. Artık kimsenin cebindeki bir kart ya da başkalarının savaş alanı değiliz ve asla da olmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Bu müzakerelerin zayıflık, geri adım veya taviz olmadığını ifade eden Avn, "Aksine bu, hakkımıza olan inancımızdan, halkımıza olan bağlılığımızdan ve vatanımızı her türlü yöntemle koruma sorumluluğumuzdan doğan bir karardır. Özellikle de başkaları için ölmemeyi, Lübnan yaşasın diye tercih etmemizden kaynaklanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Müzakerelerin hiçbir zaman haklardan vazgeçmek anlamına gelmediğini, hiçbir karış topraktan feragat etmeyi ya da bu vatanın egemenliğine dokunmayı ifade etmediğini dile getiren Avn, şöyle devam etti:

        "Binlerce Lübnanlıyı kaybettik; bunlar bizim evlatlarımızdır. Onları unutmayacağız ve bundan sonra tek bir Lübnanlının daha ölmesine ya da halkımın, ailemin kan kaybetmeye devam etmesine izin vermeyeceğim."

        Tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayan Avn, "Toprağımı kurtarmak, halkımı korumak ve ülkemi kurtuluşa erdirmek için nereye gitmek gerekiyorsa gitmeye hazırım." diye konuştu.

        Hedeflerinin İsrail saldırılarının durdurulması, İsrail’in çekilmesi, devlet otoritesinin ülkenin tamamına yayılması, esirlerin geri dönmesi ve yerinden edilenlerin güven içinde evlerine dönmesi olduğunu belirten Avn, "Lübnan kırılmayacak, halkı yok olmayacak, hakkı galip gelecek." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

