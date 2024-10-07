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        Haberler Magazin Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan, romantik paylaşım - Magazin haberleri

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan, romantik paylaşım

        Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira ile ayna karşısında romantik bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:08
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        Ocak ayında ayrılan ve geçtiğimz ağustos ayında barışan Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan aşklarına devam ediyor.

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        Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile karşılaşarak 1 - 0 galip geldi. Lucas Torreira, maç sonrası sevgilisiyle romantik bir paylaşımda bulundu.

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        Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'ı asansör aynasında öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak altına "Hayatım" notunu ekledi.

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        Devrim Özkan, bu paylaşımı kendi sayfasında yayımlayarak; art niyetsiz, sonsuz sevgi anlamını içeren beyaz kalp emojisiyle yanıt verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Devrim Özkan
        #Lucas Torreira
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