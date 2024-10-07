Lucas Torreira ile Devrim Özkan'dan, romantik paylaşım
Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira ile ayna karşısında romantik bir paylaşımda bulundu
Ocak ayında ayrılan ve geçtiğimz ağustos ayında barışan Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan aşklarına devam ediyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor ile karşılaşarak 1 - 0 galip geldi. Lucas Torreira, maç sonrası sevgilisiyle romantik bir paylaşımda bulundu.
Lucas Torreira, oyuncu sevgilisi Devrim Özkan'ı asansör aynasında öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak altına "Hayatım" notunu ekledi.