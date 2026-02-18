Luciano Spalletti: Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik

İtalyan ekibi Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 5-2 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Luciano Spalletti, “Bu tarz maçlarda bizim yaptığımız gibi hafiflikler yapılırsa her şey zorlaşır. Bizler de fazlasıyla yaptık bu hafiflikleri. Kırmızı kartla 10 kişi kalmamız da olayı zorlu kıldı” ifadelerini kullandı.

"MAÇI YÖNETEMEDİK, KALİTEMİZİ GÖSTEREMEDİK"

Son 4 maçta 13 gol yemelerinin hatırlatılması üzerine Spalletti, “Bütün bu goller bizim hatamızdı. Çözüm de bizim için gerekli. Bir şekilde maçı yönetmemiz lazım ancak yaptığımız iyileştirmeler bu kalite araştırmaları yönündeydi. Bu akşam pek de başarılı olamadık. Maçı yönetemedik, kalitemizi gösteremedik. Bunun sonucunda da geri adımlar attık. Geriye gittik diyebilirim” sözlerini kullandı.

REKLAM

Kırmızı kartla oyun dışında kalan Cabal hakkında değerlendirmelerde bulunan Spalletti, “Cabal aslında duyarlı bir oyuncu. Çok mükemmel, çok başarılı. O nedenle bu hataları yapması, bu sorumlulukları yüklenmesi... İstendiği gibi reaksiyon gösteriyor aslında. Kendini kontrol edemiyor. İki kartın arasında çok az zaman geçti. Bedelini çok ağır ödetti. Sonrasında elimizden geleni yaptık ama durum daha da kötüleşti. Biz rövanşı almak istiyoruz. Bunun üzerine çalışmamız gerekecek” dedi.