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Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa, haziran ayında yeniden uçmaya hazırlanıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle filosunun büyük bölümünü yere indiren Lufthansa, ilk etapta 80 uçakla seferlere başlayacak. Böylelikle şirketin havadaki uçak sayısı 160'a yükselecek. Ancak dev şirketin 763 uçaklık bir filosu bulunuyor.

Swiss International ve Austrian Airlines'ı da bünyesinde barındıran Lufthansa grubundan yapulan açıklamada Almanya ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde kısıtlamaların gevşetilmesiyle artan bir müşteri talebi olduğu belirtildi ve turizm destinasyonlarına da uçuş yapılacağı açıklandı.

Lufthansa Yönetim Kurulu'ndan Harry Hohmeister, "Oteller ve restoranlar yavaş yavaş açılıyor ve eş dost ziyaretlerine yeniden izin veriliyor. İnsanlarda yeniden büyük bir seyahat etme arzusu görüyoruz." dedi.

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