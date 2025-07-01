Luis Boa Morte, Samsunspor’da!

Futbolculuk kariyerinde de Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen ve ardından antrenörlük yolculuğuna başlayan Portekizli teknik adam, Süper Lig'in yeni sezonunda Samsunspor’da yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Arsenal, Fulham, Sporting CP ve Everton gibi önemli kulüplerde çeşitli kademelerde antrenörlük görevinde bulunmuş Lus Boa Morte, artık bizimle. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık yolculuğuna devam eden Lus Boa Morte, yeni sezonda kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev alacak" denildi.