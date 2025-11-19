Luis de la Fuente: Kazanmanın zor olduğunu hatırladık

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun 6. ve son maçında Türkiye'yle 2-2 berabere kalan İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Luis de la Fuente, karşılaşmayı değerlendirdi.

KULÜPLERE MESAJ

Kulüplere mesaj gönderen İspanyol çalıştırıcı, "Umarız tüm futbolcularımızdan faydalanabiliriz. İspanya'nın en iyi oyuncularını götürüp bu turnuvayı kazanmak için rekabet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Elemelerdeki başarıları için mutlu olduklarını aktaran Fuente, "Mutlu ve memnunuz. Bu, yakaladığımız sonuç serisinin değerini ortaya koyuyor. Bir Dünya Kupası'nda olmak ve bunu bu şekilde başarmak bizi çok mutlu ediyor." dedi.

"KAZANMANIN ZOR OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA HATIRLADIK"

Son olarak teknik adam, "Bugün kazanmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha öğrendim ve bunu ara sıra hatırlatmaları da kötü değil. Bu küçük uyarıcı bize kazanmanın ne kadar zor olduğunu hatırlatıyor." diye konuştu.