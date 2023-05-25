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Luis Figo'dan Jorge Jesus ve İstanbul açıklamaları

Portekizli eski milli futbolcu Luis Figo, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı İstanbul'da harika bir atmosfer olacağına inandığını söyledi

Luis Figo'dan Jorge Jesus ve İstanbul açıklamaları
AA

Figo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşı Jorge Jesus ve Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'un futbol için büyük tutkuya sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Figo, "Şampiyonlar Ligi finalleri her zaman unutulmaz olmuştur. İki takım da dünyanın en büyük futbol organizasyonunda en iyisi olabilmek için mücadele veriyor. Eminim ki İstanbul'da harika bir atmosfer olacak. Milan ile Liverpool arasında İstanbul'da oynanan heyecan verici finalden sonra insanlar bu seneki finali merakla beklemeye başladı." dedi.

"INTER'İ DESTEKLEYECEĞİM"

Figo, Şampiyonlar Ligi finalinde futbolculuk yıllarında formasını giydiği Inter'i destekleyeceğini ifade etti.

Tek maç üzerinden oynanan finallerin her sonuca açık olduğunu kaydeden eski Portekizli futbolcu, "Manchester City'de birçok arkadaşım var. Herkes Manchester City'nin kazanmak için favori olduğunu düşünüyor. Yoğun, heyecanlı ve rekabet dolu bir maç izleyeceğimize inanıyorum. Inter'de forma giydim. Bu yüzden tabii ki Inter'i destekleyeceğim. Umarım kazanabilirler." şeklinde konuştu.

"JESUS İLK YILINDA TÜRKİYE'DE HARİKA İŞ ÇIKARDI"

Figo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Türkiye'de görev yaptığı ilk yılında harika iş çıkardığını dile getirdi.

Jesus'un iyi bir arkadaşı olduğunu aktaran Figo, "Jorge Jesus ilk yılında Türkiye'de harika bir iş çıkardı. Çok başarılı bir teknik adam. Onun için mutluyum. Fenerbahçe'nin ligde şampiyon olması biraz daha zor gözüküyor. Son haftalara girildi ve arada belirli bir puan farkı var. İnsanların onun burada görev almasından memnun olduğunu düşünüyorum. Kendisi harika bir teknik direktör." yorumunu yaptı.

"KATAR'DA HARİKA BİR DÜNYA KUPASI OLDU"

Figo, Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın harika bir organizasyon olduğunu kaydetti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2022 FIFA Dünya Kupası'na ilişkin "tarihin en iyi Dünya Kupası" sözüyle ilgili görüşünü paylaşan Figo, "Harika bir Dünya Kupası'ydı. Tahminim oynanan son Dünya Kupası ve hatıralar taze olduğu için böyle bir şey söylediği. Dünya Kupası organizasyonları her zaman futbol festivali olmuştur. Gayet güzel geçti, ben de oradaydım. En iyisi mi, değil mi bilemiyorum ama herkesin görüşüne saygı duymalıyız." diye konuştu.

Vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transferini de değerlendiren Figo, "Farklı bir ülke, kültür ve seviyede oynama kararı, kariyerlerinin sonunda her oyuncu için kişisel tercihlerdir. Kariyer sonunda futbolcuların aldığı bu tip kararlar tamamen kişisel ve buna saygı duymak durumundayız." şeklinde görüş belirtti.

Luis Figo, formalarını giydiği İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona hakkında ise "Dünyanın en iyi iki kulübü. Dünya çapında prestijleri ve çok sayıda taraftarları var. İkisinde de oynadığım için kendimi şanslı hissediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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