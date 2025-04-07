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        Haberler Spor Futbol Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı! - Futbol Haberleri

        Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı!

        Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo, rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 07.04.2025 - 10:58
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        Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı!
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        Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen ülkemizde de bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Luiz Gustavo, hastaneye kaldırıldı.

        Brezilya ekibi, 37 yaşındaki futbolcunun göğüs ağrısı şikayetlerinin ardından sağlık ekibi tarafından tetkik edildiğini ve Gustavo'nun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

        Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre ise 37 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında henüz netleşen bir şey olmadığı vurgulandı.

        Luiz Gustavo'nun müşahede altında olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusunun, yaşının da göz önüne alınarak futbola veda etmesinin beklendiği ifade edildi.

        Luiz Gustavo, Avrupa'da oynadığı dönemde Hoffenheim, Bayern Münih, Wolfsburg, Marsilya ve Fenerbahçe'de forma giymişti. Tecrübeli futbolcu, 2019-2020 sezonunda imza attığı Fenerbahçe'den, 2022-2023 sezonu başında ayrılmıştı.

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