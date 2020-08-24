NBA Batı Konferansı ilk turunda Los Angeles Clippers ile Dallas Mavericks karşı karşıya geldi. Normal süresi 121-121'lik eşitlikle geçilen maçı Dallas Mavericks uzatmada 135-133'lük skorla kazandı. Mavericsk'te Luka Doncic çılgın bir performans sergiledi.

Maça tam iyileşmeden çıkan 21 yaşındaki yıldız mücadeleyi 43 sayı, 17 ribaund, 13 asistle tamamlarken karşılaşmayı kazandıran sayıyı da attı! Uzatmanın bitimine 3,7 saniye kala topu alan Doncic, Reggie Jackson'ın üzerinden attığı üç sayılık isabetle skoru 135-133'e getirdi ve seriyi 2-2'ye taşıdı.

Doncic ayrıca maç içinde iki top çalarken bir de blok yaptı.