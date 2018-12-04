2018 Ballon d'Or'un sahibi Real Madrid'in Hırvat futbolcusu Luka Modric oldu. France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Altın Top ödülünün sahibi, Luka Modric oldu. Peki, Luka Modric kimdir, kaç yaşında,nereli? İşte ayrıntılar...

LUKA MODRİC KİMDİR?

Luka Modric, 9 Eylül 1985'te Hırvatistan'ın Zadar şehrinde dünyaya geldi.

2007-2008 sezonunda Dinamo Zagreb'te oynamış, sonraki sezon için Tottenham Hotspur'a imza atmıştır. 2007'de Prva HNL liginde "yılın futbolcusu" seçilmiştir.

Luka Modrić, 2008 yazında Tottenham Hotspur takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. 27 Ağustos 2012 tarihinde 35 Milyon euro karşılığında Real Madrid İle 5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Luka Modric 2012 Ağustos ayında İspanyol ekibi Real Madrid'e imza attı. İspanyol ekip bu transfer için Tottenham'a toplamda 33 milyon pound ödeyecek. Son olarak Real Madrid'deki ilk maçına Barcelona ile Supercopa de España maçına çıktı. Son 10 dakika oynayabilen Modrić 127 maçlık kariyerinde hiç kupa zaferi göremezken oynadığı 10 dakikalık maçta yeni kulübünde ilk kupa sevincini yaşadı. Real Madrid forması ile ilk golünü 10.haftada 4-0 kazanılan Real Zaragoza maçında 90+2. dakikada atmıştır.

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