Luka Modric, Real Madrid'e veda etti!

İspanya devi Real Madrid'de bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Real Madrid'in yıldız futbolcularından 39 yaşındaki Luka Modric, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurdu.

İşte Modric'in o açıklaması:

"Sevgili Madridistalar,

O an geldi. Asla gelmesini istemediğim ama futbolun ve hayatın bir parçası olan, her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğu o an… Cumartesi günü Santiago Bernabéu'da son maçımı oynayacağım.

2012 yılında, dünyanın en iyi takımının formasını giymek hayaliyle ve büyük şeyler başarma arzusu ile geldim ama sonrasında yaşanacakları asla hayal edemezdim. Real Madrid'de oynamak, hem futbolcu hem de insan olarak hayatımı değiştirdi.

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Tarihin en başarılı kulübünün en parlak dönemlerinden birinin parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Tüm kalbimle kulübe teşekkür ediyorum, özellikle Başkan Florentino Pérez'e, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve bu süreçte bana yardımcı olan herkese…

Bu yıllar boyunca inanılmaz anlar yaşadım; imkansız gibi görünen geri dönüşler, finaller, kutlamalar ve Bernabéu'daki büyülü geceler… Her şeyi kazandık ve ben çok mutluydum. Gerçekten çok, çok mutluydum.