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        Haberler Spor Futbol İngiltere Luka Modric, Swansea City'ye ortak oldu! - Futbol Haberleri

        Luka Modric, Swansea City'ye ortak oldu!

        Real Madrid'in tecrübeli orta sahası Luka Modric, İngiltere Championship ekiplerinden Swansea City'nin yatırımcısı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 00:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 00:32
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        Luka Modric'ten Ada'ya yatırım!
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        Luka Modric, İngiltere Championship takımlarından Swansea City'ye ortak oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madridli futbolcunun kulübün ortağı ve yatırımcısı olduğu bildirildi.

        39 yaşındaki Hırvat oyuncu, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, amacının kulübün gelişimine katkı sağlamak ve birlikte heyecan verici bir gelecek inşa etmek olduğunu ifade etti.

        Swansea City, İngiltere 2. futbol ligi (Championship)'de 54 puanla 12. sırada bulunuyor.

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