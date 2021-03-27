'Boksörüm' diyerek millete saldırdı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Esenyurt'ta insanı şoke eden bir olay yaşandı. Olay, Akevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisindeki biri kadın iki kardeş, sitedeki diğer sakinlerle her defasında farklı olaylar nedeniyle hakaret edip darp etti.

"MİLLİ BOKSÖRÜM" DİYOR

Sitede kadınlara da saldıran adamın iddiaya göre yine milli boksörüm diyerek vatandaşlara saldırma anları da hem vatandaşların cep telefonu kamerasına hem de güvenlik kameralarına yansıdı.

"MAHKEME YOLUNA GİTTİK"

İHA'da yer alan habere göre saldırgan komşularının kendilerini darp ettiğini ifade eden site sakini, “Site içinde 2 komşumuz var bunlar sürekli insanları darp edip küfür ediyorlar. Sadece bana yönelik değil başka insanlara da sürekli küfürlerde ve hakaretlerde bulunuyorlar. Ben bunlarla ilgili mahkeme yoluna da gittim ancak pandemi sürecinden dolayı süreç ağır işliyor. Çok bir netice alamadım. Kendileri evden ayrıldılar ancak yeniden site yönetimi aracılığıyla bunlara ev tutuldu ve bizim burada ikamet etmeye devam ettiler” dedi.

"MASKE TAKMAYAN 60 YAŞINDAKİ ADAMI DARP ETTİLER"

Aynı kişinin daha önce 60 yaşındaki bir insanı da maske takmadığı gerekçesiyle darp ettiğini söyleyen kadın, “Sitemizin en nezih insanına bile küfür eden insanlar bunlar. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç hatır gönül hiçbir şey bilmiyorlar. Site içerisinden başka mahkemelik olan insanlar da var. Aidat da ödemiyorlar. Darp oldu raporu da ben ilettim. Bununla ilgili adli tıpta da soruşturma devam ediyor. Yasal süreçleri ben takip ediyorum” diye konuştu.

DARP VE TARTIŞMA ANLARI KAMERADA

Kendisinin boksör olduğunu söyleyen saldırganın, vatandaşları darp etme anları da yine mağdurlar tarafından kaydedildi. Site içerisinde vatandaşları sürekli olarak tehdit eden ve boksör olduğunu söyleyen abi kardeşin antrenman görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde boks eldivenleriyle abi kardeşin yumruk tekniği çalıştığı görülüyor.