'Boksörüm' diyerek millete saldırdı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaLÜKS SİTEDE DEHŞET! Son dakika: 'Boksörüm' diyerek millete saldırdı!
ABONE OL

'Boksörüm' diyerek millete saldırdı!

İstanbul Esenyurt’ta lüks bir sitede, 'boksörüm' diyerek vatandaşlara saldıran ve birçok kişiyle de mahkemelik olduğu öğrenilen adamın vatandaşlara saldırdığı o anlar kameraya yansırken, abi kardeşin boks antrenmanı yaptığı görüntüleri de ortaya çıktı

LÜKS SİTEDE DEHŞET! Son dakika: 'Boksörüm' diyerek millete saldırdı!
'Boksörüm' diyerek millete saldırdı!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul Esenyurt'ta insanı şoke eden bir olay yaşandı. Olay, Akevler Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisindeki biri kadın iki kardeş, sitedeki diğer sakinlerle her defasında farklı olaylar nedeniyle hakaret edip darp etti.

"MİLLİ BOKSÖRÜM" DİYOR

Sitede kadınlara da saldıran adamın iddiaya göre yine milli boksörüm diyerek vatandaşlara saldırma anları da hem vatandaşların cep telefonu kamerasına hem de güvenlik kameralarına yansıdı.

"MAHKEME YOLUNA GİTTİK"

İHA'da yer alan habere göre saldırgan komşularının kendilerini darp ettiğini ifade eden site sakini, “Site içinde 2 komşumuz var bunlar sürekli insanları darp edip küfür ediyorlar. Sadece bana yönelik değil başka insanlara da sürekli küfürlerde ve hakaretlerde bulunuyorlar. Ben bunlarla ilgili mahkeme yoluna da gittim ancak pandemi sürecinden dolayı süreç ağır işliyor. Çok bir netice alamadım. Kendileri evden ayrıldılar ancak yeniden site yönetimi aracılığıyla bunlara ev tutuldu ve bizim burada ikamet etmeye devam ettiler” dedi.

"MASKE TAKMAYAN 60 YAŞINDAKİ ADAMI DARP ETTİLER"

Aynı kişinin daha önce 60 yaşındaki bir insanı da maske takmadığı gerekçesiyle darp ettiğini söyleyen kadın, “Sitemizin en nezih insanına bile küfür eden insanlar bunlar. Kadın, çoluk, çocuk, yaşlı, genç hatır gönül hiçbir şey bilmiyorlar. Site içerisinden başka mahkemelik olan insanlar da var. Aidat da ödemiyorlar. Darp oldu raporu da ben ilettim. Bununla ilgili adli tıpta da soruşturma devam ediyor. Yasal süreçleri ben takip ediyorum” diye konuştu.

DARP VE TARTIŞMA ANLARI KAMERADA

Kendisinin boksör olduğunu söyleyen saldırganın, vatandaşları darp etme anları da yine mağdurlar tarafından kaydedildi. Site içerisinde vatandaşları sürekli olarak tehdit eden ve boksör olduğunu söyleyen abi kardeşin antrenman görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde boks eldivenleriyle abi kardeşin yumruk tekniği çalıştığı görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

HAMİLE EŞİNİ KATLETTİ! Son dakika: 5 aylık hamile Sezen ve bebeği 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEM5 aylık hamile kadın öldürüldü
TIR FACİASI | Son dakika: Araç TIR'ın altına girdi! Ölü ve yaralılar var!
GÜNDEMTIR'ın altına girdi! Ölü ve yaralılar var!
SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU 27 Mart: 4 bölge için uyarı - Mteoroloji
GÜNDEMMeteoroloji'den önemli uyarı! 4 bölgede sağanak!
İllerin milletvekili sayısı kaç? SON DAKİKA: 4 ilde sayı değişti
GÜNDEM4 kentte vekil sayısı değişti!
Berat Kandili mesajları (En yeni - kısa) Berat Kandil mesajları: Yazılı ve Resimli
GÜNDEMEn güzel Berat Kandili mesajları
Şişli’de bir gece kulübüne yapılan baskında 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi
GÜNDEMKoronavirüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından ...
İzmir merkezli 53 il ile KKTC'deki FETÖ'ye yönelik operasyonda 41 tutuklama
GÜNDEM FETÖ'ye yönelik operasyonda 41 tutuklama
Altun'dan, CHP'li Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı: Bu iş bitti
GÜNDEMCHP'li Özel'e 'İstanbul Sözleşmesi' cevabı
D- 655'te heyelan; büyük çapta çökme oluşan yol trafiğe kapatıldı
GÜNDEMDüzce'de heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
Karaman'da karda mahsur kaldıktan sonra kaybolan genç, 3'üncü günde de bulunmadı
GÜNDEMKayıp gençten 3 gündür haber alınamıyor