Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı

BU KEZ FARKLI GİYİNMİŞLERDİ

Polis iki kadının kimliğini belirlemeye çalışırken, aynı bölgede benzer bir hırsızlık olayı daha yaşandı.

T.K.'nin evine giren kimliği belirsiz iki kadın hırsız, evden Rolex marka saat, 1500 dolar, 540 euro ve 800 TL parayı aldıkları belirlendi.

Ulaşılan görüntülerde olayı gerçekleştiren iki kadının, daha önceki olayda yer alan şüpheliler olduğu belirlendi. Kılık değiştiren iki kadının kısa bir süre sonra kimlikleri tespit edildi.