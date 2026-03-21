Lüleburgaz'da soba patladı: 1 ölü, 2 yaralı
Kırklareli Lüleburgaz'daki bir iş yerinde sobanın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Giriş: 21.03.2026 - 02:04
Lüleburgaz ilçesindeki yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle soba patladı. Sobanın yanında ısınan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre, yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç. ile E.K'nin tedavisi sürüyor.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.
