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        Haberler Gündem Lütfü Savaş'a saldırı

        Lütfü Savaş'a saldırı

        CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Samandağ ilçesindeki mitingde konuşma yaparken bir vatandaşın fiziki saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 21:03 Güncelleme: 22.03.2024 - 21:14
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        Lütfü Savaş'a saldırı
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        Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde konuşmanın yapıldığı platforma çıkan bir kişinin Savaş'ı ittiği, bu müdahale ile Savaş'ın düşmek üzere olduğu anlar görüldü.

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında Samandağ ilçesine bağlı Yaylıca Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partisinin Samandağ Belediye başkan adayıyla halka hitap eden Savaş, kalabalıktan bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganın koşarak üzerine gelip, ittiği Savaş, platformdan düştü. Saldırı, Savaş'ın sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada gerçekleşti. Platformdan düşen Savaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        LÜTFÜ SAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

        Lütfü Savaş, yaşananların ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

        "Bugün Samandağ-Yaylıca'da maalesef psikiyatrik tedavi gördüğünü öğrendiğimiz bir yurttaşımız, çok güzel bir coşkuyla bizi karşılayan Samandağ halkına hitap ederken tatsız bir olay yaşandı.

        Ben doktorum, yurttaşımız hasta. Onun tedavisi için de her şeyi yapacağım.

        Üzüntüsünü bildiren herkese, Samandağ ve Yaylıca halkına ve hasta kardeşimizin ailesine tüm destekleri için teşekkür ediyorum."

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