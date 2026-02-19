Canlı
Habertürk
Habertürk
        Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları: Luxera GYO hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanımı, finansal tablo, talep toplama tarihleri

        Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor: Luxera GYO lot miktarı ve finansal tablo

        Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz olmaya hazırlanıyor. 120 milyon lot dağıtımı yapmayan hazırlanan şirket, halka arzdan kazanacağı fonu işletme sermayesi ve proje maliyetleri için kullanacak. Önümüzdeki günlerde şirketin yüzde 25'i borsaya açılacak. İşte, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 08:44 Güncelleme: 19.02.2026 - 08:44
        1

        Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz oluyor. 120 milyon TL lot dağıtacak firma 12,5 TL hisse fiyatı ile yeni yatırımcılar arıyor. Şirketin 1.4 milyar TL'lik yüzde 25'lik kısmı halka açılmaya hazırlanırken, Luxera GYO halka arz fonunu proje maliyetleri için kullanacak. İşte, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları

        2

        LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI

        Luxera GYO, hisse fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi.

        3

        LUXERA GYO KAÇ LOT VERECEK?

        Şirket 120 milyon lot dağıtımı yapmaya hazırlanıyor ancak olası lot miktarı henüz açıklanmadı.

        4

        LUXERA GYO FON KULLANIMI NASIL OLACAK?

        Luxera GYO, halka arz fonunu:

        - Yüzde 85-100 Proje maliyetlerinin finansmanı

        - Yüzde 0-15 İşletme sermayesi için kullanacak.

        5

        LUXERA GYO FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/6 2023 2022
        Hasılat 1,0 Milyar TL 5,2 Milyon TL 6,2 Milyon TL
        Brüt Kâr 115,2 Milyon TL 2,9 Milyon TL 5,5 Milyon TL
        6

        LUXERA GYO NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK, HANGİ BANKALARDA VAR?

        Luxera GYO'nun hangi bankalar üzerinden ve ne zaman talep toplayacağı henüz belli olmadı.

        7

        LUXERA GYO HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 25

        Halka arz büyüklüğü: Yüzde 25

        Bireysele eşit dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

