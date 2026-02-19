Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor: Luxera GYO lot miktarı ve finansal tablo
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz olmaya hazırlanıyor. 120 milyon lot dağıtımı yapmayan hazırlanan şirket, halka arzdan kazanacağı fonu işletme sermayesi ve proje maliyetleri için kullanacak. Önümüzdeki günlerde şirketin yüzde 25'i borsaya açılacak. İşte, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz oluyor. 120 milyon TL lot dağıtacak firma 12,5 TL hisse fiyatı ile yeni yatırımcılar arıyor. Şirketin 1.4 milyar TL'lik yüzde 25'lik kısmı halka açılmaya hazırlanırken, Luxera GYO halka arz fonunu proje maliyetleri için kullanacak. İşte, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları
LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI
Luxera GYO, hisse fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi.
LUXERA GYO KAÇ LOT VERECEK?
Şirket 120 milyon lot dağıtımı yapmaya hazırlanıyor ancak olası lot miktarı henüz açıklanmadı.
LUXERA GYO FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Luxera GYO, halka arz fonunu:
- Yüzde 85-100 Proje maliyetlerinin finansmanı
- Yüzde 0-15 İşletme sermayesi için kullanacak.
LUXERA GYO FİNANSAL TABLO
LUXERA GYO NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK, HANGİ BANKALARDA VAR?
Luxera GYO'nun hangi bankalar üzerinden ve ne zaman talep toplayacağı henüz belli olmadı.