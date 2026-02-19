Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, halka arz oluyor. 120 milyon TL lot dağıtacak firma 12,5 TL hisse fiyatı ile yeni yatırımcılar arıyor. Şirketin 1.4 milyar TL'lik yüzde 25'lik kısmı halka açılmaya hazırlanırken, Luxera GYO halka arz fonunu proje maliyetleri için kullanacak. İşte, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları