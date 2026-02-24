Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oluyor. 120 milyon lot dağıtımı yapmaya hazırlanan firma 12,05 TL hisse fiyatı ile yeni yatırımcılar arıyor. Luxera GYO üç gün boyunca talep toplayacak ve şirketin 1.4 milyar TL'lik yüzde 36.36'lık kısmı borsada işlem görecek. İşte, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları