Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları netleşiyor: Luxera GYO ne zaman talep toplayacak?
Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları netleşti. 1.4 milyar TL halka arz büyüklüğü ile şirketin 36.36'sı yeni yatırımcılar arasında dağıtılacak. 'LXGYO' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan şirket, 12,05 TL hisse fiyatı ile üç gün boyunca talep toplayacak. İşte, Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz detayları
LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI
Luxera GYO, hisse fiyatı 12,05 TL olarak belirlendi.
LUXERA GYO TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Şirket 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
LUXERA GYO LOT MİKTARI
Şirket 120 milyon lot dağıtımı yapmaya hazırlanıyor ancak olası lot miktarı henüz açıklanmadı.
LUXERA GYO FON KULLANIMI NASIL OLACAK?
Luxera GYO, halka arz fonunu:
- Yüzde 85-100 Proje maliyetlerinin finansmanı
- Yüzde 0-15 İşletme sermayesi için kullanacak.
LUXERA GYO FİNANSAL TABLO
LUXERA GYO HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
LUXERA GYO HALKA ARZ DETAYLARI
Halka açıklık: Yüzde 36.36
Halka arz büyüklüğü: 1.4 milyar TL
Bireysele eşit dağıtım
T1-T2 kullanılamaz
Katılım endeksine uygun
Bist kodu: LXGYO