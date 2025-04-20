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        Haberler Magazin Lvbel C5 , eleştirileri alaya aldı

        Lvbel C5 , eleştirileri alaya aldı

        Rapçi Süleyman Burak Bodur, CİMER'e şikâyet edilen 'Hav Hav Hav' şarkısına yönelik eleştirileri alaya aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:20
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        Sahne adı; Lvbel C5 olan rapçi Süleyman Burak Bodur, 'Hav Hav Hav' adlı şarkısıyla tepki çekerek CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) şikâyet edilmişti.

        Süleyman Burak Bodur, şarkısını eleştirenleri alaya aldı. Bodur, katıldığı bir etkinlikte, "Başarını neye borçlusun. Çok eleştirildin, ne düşünüyorsun?" şeklindeki soruya; "Kendime borçluyum. Arkadaşlarıma, aileme, ekibime borçluyum. Eleştirilirsin, yapacak bir şey yok. İnsanlar eleştirir, baba Porsche sürer. Bu işin finali böyle" şeklinde cevap verdi.

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        #Lvbel C5
        #Süleyman Burak Bodur
        #Hav Hav Hav
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