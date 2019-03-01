Yenidoğan-Hastane metro hattı Yenidoğan-Türkiş Blokları metro hattının 1. etabı olarak inşa edilmektedir ve M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının 2. etabı olan Çekmeköy-Sultanbeyli etabı ile birlikte ihale edilmiştir. Aynı mali kapsamda inşaat çalışmalarının yapılması nedeni ile bu sayfada verilen bazı veriler ortaktır.

M13 YENİDOĞAN-HASTANE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

28.04.2017 tarihinde yapımına başlanan M11 Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattı Doğuş İnş. ve Tic. AŞ-Özaltın İnş. Tic. ve San. AŞ yükleniciliğinde 2.342.385.741,09 ₺ değerinde harcama yapıldı. 6.90km uzunluğunda, 44.000 yolcu kapasiteli ve 13 dk ulaşım süresi olan projenin 2019 yıl sonuna kadar inşaatının biteceği ve gerekli güvenli ulaşım kontrol ve testlerinden geçtikten sonra vatandaşların kullanımına sunulacaktır.

M13 YENİDOĞAN-HASTANE METRO HATTI DURAKLARI NELER?

YENİDOĞAN-TAŞDELEN-GÜNGÖREN-AYDINLAR-SARIGAZİ-HASTANE

M13 YENİDOĞAN-HASTANE METRO HATTININ BAĞLANTILI OLDUĞU HATLAR

Hattın Sarıgazi istasyonunda M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattına entegrasyon sağlanacaktır.

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