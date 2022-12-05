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Beş aylık enflasyona göre maaş zammı senaryoları

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerine göre temmuz – kasım dönemindeki TÜFE artışı yüzde 11.79 oldu. Peki buna göre ocak ayında emekli ve memur maaş zammı ne olacak? Maaşlara refah payı zammı yapılacak mı? Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Beş aylık enflasyona göre maaş zammı senaryoları
Maaş zammı ne olacak?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) kasım ayında yüzde 2,88 oranında arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 84,39 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerinin ardından gözler asgari ücret, emekli aylıkları ve memur maaş zammına çevrildi.

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkı ile gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek.

Kasım ve aralık aylarında yıllık enflasyonun baz etkisinden dolayı azalması bekleniyordu. Ancak, kasım ayındaki düşüş beklenenden daha az oldu. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın tahmininin tutması için aralıkta aylık enflasyonun yüzde 1,75’te kalması gerekiyor.

Aylık enflasyon aralık ayında yüzde 5 olursa yıllık enflasyon yüzde 76,17; yüzde 7 olursa yıllık enflasyon yüzde 79,53; yüzde 10 olursa yıllık enflasyon yüzde 84,56 olacak.

MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI

Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

Yıllık enflasyon Maaş artışı

Yüzde 65,2 Yüzde 16,05

Yüzde 76,17 Yüzde 23,76

Yüzde 79,53 Yüzde 26,11

Yüzde 84,56 Yüzde 29,65

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak:

Yıllık enflasyon Maaş artışı

Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

Yüzde 76,17 Yüzde 24,92

Yüzde 79,53 Yüzde 27,29

Yüzde 84,56 Yüzde 30,86

REFAH ZAMMI OLACAK MI?

Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı.

Memur maaşlarına bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılacak iken yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılmıştı. Benzer bir artışın gelecek yıl ocak ayında da yapılması bekleniyor.

AK Parti hükümetleri döneminde 2003, 2004, 2005, 2010 ve 2011 yıllarında emekli aylıklarına refah payı zammı yapıldı. Refah zammı 2003 yıllında seyyanen artış şeklinde gerçekleşirken, diğer yıllarda genellikle düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapıldı.

Bu yıl 3 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli aylıklarının da gelecek yıl yükseltilmesi bekleniyor.

OCAK VE TEMMUZDA NE KADAR ARTTI?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 25.47, temmuz ayında ise yüzde 42,35 oranında arttı.

Memur maaşları ile Emekli Sandığı’ndan aylık alan kamu görevlilerinin aylığı ise ocak ayında yüzde 30,95, temmuz ayında da yüzde 41,69 oranında arttı.

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