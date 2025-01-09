Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı için nefesler tutuldu. Alba Berlin, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 19 maçta üç galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko- Alba Berlin arasında oynanacak mücadeleyi Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek. Peki, "Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...