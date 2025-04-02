MAÇ SONUCU: Arsenal: 2 - Fulham: 1
Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal, konuk ettiği Fulham'ı 2-1 yendi.
İngiltere Premier League'in 30. haftasında Arsenal, sahasında Fulham'ı 2-1 mağlup etti.
Londra ekibinin gollerini 37. dakikada Mikel Merino ile 73. dakikada Bukayo Saka kaydetti. Fulham'ın tek golü ise 90+4'te Rodrigo Muniz'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal 61 puana yükseldi. Fulham ise 45 puanda kaldı.
SAKA GERİ DÖNDÜ
Öte yandan Londra ekibinde Saka, 101 günlük sakatlığın ardından ilk maçına çıktı. 66. dakikada oyuna dahil olan Saka, uzun zaman sonra gol attı.