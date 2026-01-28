Habertürk
        MAÇ SONUCU: Bahçeşehir Koleji: 81 - Aris: 79

        MAÇ SONUCU: Bahçeşehir Koleji: 81 - Aris: 79

        BKT EuroCup A Grubu 16. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Yunanistan ekibi Aris'i 81-79 mağlup etti.

        Giriş: 28.01.2026 - 21:34 Güncelleme: 28.01.2026 - 21:34
        Basketbolda BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Aris'i 81-79 yendi.

        Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde kapatan konuk ekip, soyunma odasına da 42-39 üstün girdi.

        İkinci yarıya da Aris etkili başladı ve final periyoduna 64-56 önde gitti.

        Son çeyrekte 6 dakika 55 saniye kala 14 sayı (72-58) geriye düşen Bahçeşehir Koleji, toparlandı ve oyuna ortak oldu. Ev sahibi takım, Malachi Flynn'in son saniyede kaydettiği turnikeyle mücadeleyi 81-79 kazandı.

        Bahçeşehir Koleji, bu sonuçla organizasyondaki 11. galibiyetini elde etti. Aris ise 9. yenilgisini yaşadı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Manuel Attard (İtalya), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

        Bahçeşehir Koleji: Flynn 19, Homesley 11, Mitchell 2, Cavanaugh 20, Williams 13, Ford 5, Koprivica 4, Ponitka, Kenan Sipahi, Hale 5, Furkan Haltalı 2

        Aris: Bochoridis, Long 9, Jones 16, Noua 11, Antetokounmpo 8, Forester 9, Poulianitis 3, Harrel 7, Andjusic 10, Kulboka 6, Tsairelis

        1. Periyot: 19-23

        Devre: 39-42

        3. Periyot: 56-64

