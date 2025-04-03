MAÇ SONUCU: Beşiktaş BOA: 73 - Fenerbahçe Opet: 77

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, Fenerbahçe Opet deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 77-73 mağlup etti. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler finale yükseldi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Siyah-beyazlı ekip orta mesafeli şutlarla etkili olurken ilk 5 dakika Beşiktaş BOA'nın 9-6 üstünlüğüyle geçildi.

Çeyreğin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Opet, 8-0'lık seriyle periyodu 21-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta hücumda daha etkili bir görüntü ortaya koyan Beşiktaş BOA, savunmada da rakibine üstünlük kurmayı başardı. Siyah-beyazlılar 10-2'lik seriyle çeyreğin bitimine 4 dakika kala 28-25 öne geçti. Badiane'nin pota altında, Kayla McBride'ın da dış atışlarda isabet bulmasıyla yeniden öne geçen Fenerbahçe Opet, soyunma odasına da 36-35 önde gitti.