MAÇ SONUCU: Eyüpspor: 2 - Iğdır FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında ikas Eyüpspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla kupada ilk galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 3 yaptı. İlk yenilgisini yaşayan Iğdır FK ise bir puanda kaldı.

25. dakikada Alagöz Holding Iğdır FK öne geçti. Atakan Çankaya'nın orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Özder Özcan, topla buluştuktan sonra ceza sahasına girdi. Kaleci Jankat Yılmaz ile karşı karşıya kalan Özder, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

44. dakikada Eyüpspor, penaltı kazandı. Maçın hakemi Fatih Tokail, Legowski'nin yaptığı vuruşta ceza sahası içinde Conte'nin topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

45+2. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Bozok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

78. dakikada Eyüpspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Metehan Altunbaş'ın ceza sahasına girdikten sonra Serkan Asan ile Oğuz Kağan Güçtekin'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Fatih Tokail, penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen Tokail, kararını değiştirdi ve faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.