Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor MAÇ SONUCU: Eyüpspor: 6 - Çankaya SK: 1 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Eyüpspor: 6 - Çankaya SK: 1

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, konuk ettiği Çankaya Spor Kulübü'nü 6-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 15:37 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüpspor 6 golle turladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında Eyüpspor, konuk ettiği Çankaya Spor Kulübü'nü 6-1 mağlup ederek gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        9. dakikada sol taraftan Taşkın’ın ortasına kale önünde iyi yükselen Seşlar’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

        15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Metehan’ın ayağının dışıyla uzak direğe şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

        25. dakikada Seşlar’ın pasında topla buluşan Ampem, Talha Ulvan’la yaptığı verkaç sonrası ceza yayı içinden şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

        48. dakikada sol taraftan Yusuf’un ortasında kaleci Jankat topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası sağ çaprazında Tunahan Akpınar’ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

        REKLAM

        81. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Sadia, Yusuf Tekin’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Davut Dakul çelik penaltı noktasını gösterdi.

        82. dakikada penaltıda topun başına geçen Saiz’in sağ tarafa sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 4-1

        85. dakikada kaleci Jankat’ın uzun pasına hareketlenen Sadia’nın topla beraber ceza sahasına kadar girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1

        90+2. dakikada Seşlar'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Legowski, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kaldı ve plase vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 6-1

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Mahmut Gülle, Kerem İltangil

        Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan (Burak Işık dk. 83), Baran Ali Gezek, Mendy, Hail Akbunar (Berhan Kutlay Şatlı dk. 72), Taşkın İlter, Saiz, Yalçın Kayan (Legowski dk. 46), Seşlar, Ampem (Sadia dk. 46), Metehan Altunbaş (Ömer Bedir Kara dk. 83)

        Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Thiam, Kerem Demirbay, Umut Bozok

        REKLAM

        Teknik Sorumlu: Atilla Gerin

        Çankaya SK: Kaan Çinkaya, İsmail Cem Kara, Muhammet Araz, Ümit Kurt (Said Osman Oğultay dk. 78), Yusuf Tekin, Oğuzhan Kandemir, Ada Osman, Salih Baştunçoğlu (Mehmet Can Güngör dk. 78), Tunahan Akpınar (Erk Barış Eseller dk. 72), Celil Çelikel (Engin Ekin Ekinci dk. 85), Yasin Kasal (Kerem Demir dk. 85)

        Yedekler: Mert Yoldaş Kuzucu, Emirhan Özer, Arda Şahin, Berat Boztaş, Baran Daşdemir

        Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan

        Goller: Seşlar (dk. 9), Metehan Altunbaş (dk. 15), Ampem (dk. 25), Saiz (dk. 82 pen.), Sadia (dk. 85), Legowski (dk. 90+2) (Eyüpspor), Tunahan Akpınar (dk. 48) (Çankaya SK)

        Sarı kartlar: Lewogski, Talha Ulvan (Eyüpspor), Muhammet Araz (Çankaya SK)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        1.2 milyon TL değerindeki evi 'Tiny house'u çalmıştı... Sıcak gelişme!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"