MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 75 - ZVVZ USK Prag: 71
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet, sahasında Çekya takımı ZVVZ USK Prag'ı 75-71 mağlup etti.
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu ilk maçında Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 75-71 yendi.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Yasmina Alcaraz (İspanya)
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Allemand 6, Williams 14, Badiane 8, Meesseman 10, Milic 6, Charles 18, Atkins, Olcay Çakır Turgut 4
ZVVZ USK Prag: Cazorla 3, Vorackova 10, Conde 10, Ayayi 15, Jones 19, Vyoralova 6, Hof 8
1. Periyot: 23-11
Devre: 41-39
3. Periyot: 61-58