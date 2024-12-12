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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 75 - ZVVZ USK Prag: 71 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Opet: 75 - ZVVZ USK Prag: 71

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet, sahasında Çekya takımı ZVVZ USK Prag'ı 75-71 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 21:10 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:10
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        Fenerbahçe Opet, evinde Prag'ı yıktı!
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        Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu ilk maçında Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 75-71 yendi.

        Salon: Metro Enerji

        Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Yasmina Alcaraz (İspanya)

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Allemand 6, Williams 14, Badiane 8, Meesseman 10, Milic 6, Charles 18, Atkins, Olcay Çakır Turgut 4

        ZVVZ USK Prag: Cazorla 3, Vorackova 10, Conde 10, Ayayi 15, Jones 19, Vyoralova 6, Hof 8

        1. Periyot: 23-11

        Devre: 41-39

        3. Periyot: 61-58

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