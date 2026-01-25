Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Basketbol TKBL MAÇ SONUCU: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 64 - Emlak Konut: 60 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 64 - Emlak Konut: 60

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Emlak Konut'u 64-60 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:52 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:52
        Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde galip!
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Emlak Konut'u 64-60 yendi.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Yasin Alkan

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 6, Juhasz 16, Elif Bayram 2, Johannes 17, Williams 2, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 3, Kuier 6

        Emlak Konut: Thomas 23, Delaere, Gizem Başaran Turan, Macaulay 7, Berfin Sertoğlu 9, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 3, Ndour 16

        1. Periyot: 19-17

        Devre: 29-30

        3. Periyot: 47-45

        Beş faulle çıkan oyuncu: 39.53 Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)

