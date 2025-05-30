MAÇ SONUCU: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 2 Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın golü 47. dakikada Ben Ouanes'ten; Göztepe'nin golleri ise 33. dakikada Ahmed Ildız, 90+. dakikada Victor Hugo'dan geldi. Bu sonucun ardından Kasımpaşa 47 puanda kaldı, Göztepe ise 50 puanla sezonu kapattı.

Habertürk Giriş: 30.05.2025 - 22:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:04 facebook

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