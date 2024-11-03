MAÇ SONUCU: Konyaspor: 3 - Başakşehir: 2
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, evinde konuk ettiği Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Alassane Ndao hat-trick yaptı.
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla Konyaspor oldu.
Konyaspor'a galibiyeti getiren tüm goller Alessane Ndao'dan geldi. Profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Ndao, 32, 50 ve 74. dakikalarda fileleri havalandırdı. Başakşehir'in ilk golü 45+1'de Jerome Opoku'dan geldi. Penaltıda kaleci Jakub Slowik'i geçemeyen Opoku, dönen topu filelere gönderdi. İstanbul temsilcisinin ikinci golünü 90+3. dakikada Krzysztof Piatek attı.
Konyaspor, yeni teknik direktörü Recep Uçar yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı almayı başardı.
Konyaspor'la Süper Lig'e geri dönen Recep Uçar, çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.
Süper Lig'de iki maç sonra kazanan Konyaspor, 14 puana yükseldi. Galibiyet hasreti dört maça yükselen Başakşehir, 15 puanda kaldı.
Konyaspor, ligin gelecek haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Başakşehir, Konferans Ligi'nde perşembe günü Kopenhag deplasmanına gidecek. İstanbul temsilcisi, ligde gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.