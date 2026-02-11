Canlı
        MAÇ SONUCU: Neptunas: 86 - Bahçeşehir Koleji: 91

        MAÇ SONUCU: Neptunas: 86 - Bahçeşehir Koleji: 91

        BKT EuroCup A Grubu'nun son haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 91-86 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 23:22 Güncelleme: 11.02.2026 - 23:22
        Bahçeşehir Koleji çeyrek final biletini aldı!
        Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 18. ve son haftasında Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Neptunas ekibini deplasmanda 91-86 yendi.

        Bu sonuçla grubunu ikinci sırada tamamlamayı başaran Bahçeşehir Koleji, direkt çeyrek finale yükseldi.

        Salon: Svyturio Arena

        Hakemler: Sergio Silva (Portekiz), Steve Bittner (Almanya), Stefan Calic (Sırbistan)

        Neptunas: Cleary 16, Velicka 15, Majauskas 11, Berucka 15, Waterman 1, Girdziunas 20, Kozys 5, Silins 3, Kneizys, Macijauskas

        Bahçeşehir Koleji: Homesley 9, Koprivica 7, Mitchell 8, Flynn 17, Cavanaugh 23, Ford 9, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Hale 7, Williams 4, Göktuğ Baş

        1. Periyot: 21-30

        Devre: 45-50

        3. Periyot: 67-70

