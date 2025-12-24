Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol MAÇ SONUCU: OGM Ormanspor: 63 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 67 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: OGM Ormanspor: 63 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 67

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu OGM Ormanspor'u 67-63 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:57 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray Çağdaş Faktoring deplasmanda kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-63 yendi.

        Ligde bu sezon Galatasaray 9'uncu galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.

        Salon: M. Sait Zarifoğlu

        Hakemler: Yiğit Gönültaş, Oğuzhan Güzel, Süleyman Tepe

        OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 5, Duygu Özen 2, Kübra Erat 16, Shields 19, Fraser 14, Damla Gezgin 7, Yaren Düzcü, Banu Şimşek

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Oblak 11, Ayşe Cora Yamaner 2, Juhasz 25, Elif Bayram, Williams 15, Sude Yılmaz 3, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan 5, Kuier 2, Sehernaz Çidal

        1. Periyot: 19-18

        Devre: 39-34

        3. Periyot: 50-46

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Ağabey 2 kişiyi öldürdü! Kardeş babasını katletti!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama