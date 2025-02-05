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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague MAÇ SONUCU: Panathianikos: 91 - Fenerbahçe Beko: 90 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Panathianikos: 91 - Fenerbahçe Beko: 90

        THY EuroLeague'in 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos'a 91-90 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 00:47 Güncelleme: 05.02.2025 - 00:59
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        F.Bahçe Beko'nun serisi Yunanistan'da bitti!
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        Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 91-90 mağlup oldu.

        Bu sonuçla, bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 8. kez sahadan yenik ayrıldı. Yunanistan ekibi ise 15. kez galip geldi.

        Mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı basketlere sahne olurken, Grant ve Nunn ile etkili olan Panathinaikos AKTOR, 4. dakikayı 14-9 önde geçti. Çeyreğin ortalarında toparlanan Fenerbahçe Beko, eşitliği yakalasa da (14-14) Gabriel ve Sloukas ile skor üreten Yunanistan temsilcisi periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala farkı 7 sayıya çıkardı: 21-14. Oyunun iki yönünde etkinliğini artıran sarı-lacivertliler, Colson'ın son saniye basketiyle çeyreği 24-24 eşitlikle tamamladı.

        İkinci periyotta üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında kolay sayılar bulan ev sahibi takım, 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 37-28. Çeyreğin ikinci bölümünde topu iyi paylaşan sarı-lacivertliler, farkı kapatsa da Nunn'ın basketiyle Panathinaikos, soyunma odasına 41-40 önde gitti.

        Soyunma odasından Zagars ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle dönen Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 48-45 üstün bitirdi. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği bu periyotta üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, Hall'un son saniyedeki üç sayılık basketiyle dördüncü çeyreğe 64-61 üstün girdi.

        Son periyodun ilk bölümünde McCollum'un oyuna ağırlığını koymasıyla skor avantajını sürdüren Fenerbahçe Beko, son 5 dakikaya 75-71 üstün gitti. Sloukas ve Nunn'ın basketlerine Guduric ve McCollum ile karşılık veren sarı-lacivertliler, 38. dakikayı 83-82 geride geçti. Son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken bitime 13 saniye kala Guduric'in top kaybının ardından yapılan faul ile serbest atış çizgisine giden Yunanistan ekibi, Sloukas ile 2'de 2 yaptı: 90-90. Fenerbahçe'de Hayes-Davis'in son saniyede Nunn'a yaptığı faulle Panathinaikos yeniden çizgiye gitti. Sarı-lacivertliler, ev sahibi takımda Nunn'ın 1.1 saniye kala kaydettiği serbest atış sayısıyla rakibine 91-90 mağlup oldu.

        Salon: OAKA Altion

        Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

        Panathinaikos AKTOR: Grant 10, Nunn 17, Cedi Osman 9, Papapetrou 2, Gabriel 8, Kalaitzakis, Brown, Sloukas 23, Hernangomez 15, Mitoglou 7

        Fenerbahçe Beko: Zagars 3, Guduric 7, Colson 6, Hayes-Davis 21, Sertaç Şanlı 12, McCollum 18, Melli 2, Tarık Biberovic 3, Hall 14, Birch 4

        1. Periyot: 24-24

        Devre: 41-40

        3. Periyot: 61-64

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