MAÇ SONUCU: Racing Santander: 0 - Barcelona: 2
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Barcelona, konuk olduğu Racing Santander'i 2-0 mağlup etti.
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Barcelona, La Liga II ekibi Racing Santander'e konuk oldu. Barcelona, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Ferran Torres ve 90+5. dakikada Lamine Yamal attı.
Bu sonucun ardından Barcelona, Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Racing Santander, kupaya veda etti.
La Liga'da lider durumda bulunan Barcelona, ligde hafta sonunda Real Sociedad deplasmanına gidecek. La Liga II'nin lideri Racing Santander, Las Palmas'ı ağırlayacak.