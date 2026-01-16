MAÇ SONUCU: Racing Santander: 0 - Barcelona: 2

Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek ateşe veren sanık: Beni yönlendirdiler

Tekirdağ'da teyzesi Binnaz Eriş'i (70) öldürüp, cesedin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği gerekçesiyle tutuklanan İ.Ç.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Ö.B. de tutuklandı. İ.Ç.'nin ifadesinde Ö.B.'yi kastederek, Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler dediği öğrenildi. (DHA)