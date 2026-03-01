MAÇ SONUCU: Serikspor: 0 - Sivasspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sivasspor, deplasmanda Serikspor'u 1-0 yendi.
01.03.2026
Trendyol 1. Ligin 28 haftasında Serikspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.
İsmail Oğan Stadyumunda oynanan müsabakayı konuk Sivassspor Rey Manaj'ın 48. dakikada attığı gol ile 1-0 kazandı.
Kış transfer döneminde Sivasspor'a geri dönen Rey Manaj, çıktığı 5 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 38'e yükseltirken, Serikspor ise haftayı 29 puanda potada tamamladı.
Serikspor gelecek hafta Amed deplasmanında galibiyet arayacak. Sivasspor ise kendi sahasında Keçiörengücü'nü konuk edecek.
