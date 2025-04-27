MAÇ SONUCU: Trabzonspor: 4 - Alanyaspor: 3

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Trabzonspor, 7. dakikada Oleksandr Zubkov ile öne geçti. Bordo-mavililerde Danylo Sikan, 17. dakikada durumu 2-0 yaptı. Alanyaspor, 27. dakikada Sergio Cordova'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Trabzonspor'da ikinci golü atan Sikan, 38'de bir kez daha sahneye çıktı ve durum Trabzonspor lehine 3-1'e geldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u 4-3 mağlup etti.

UKRAYNALILAR YILDIZLAŞTI REKLAM Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcuları Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan, mücadelede yıldızlaşan isimler oldu. Sikan, karşılaşmada 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Zubkov ise mücadeleyi 1 gol, 2 asistle tamamladı.