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        Haberler Spor Voleybol MAÇ SONUCU: VakıfBank: 3 - Calcit Kamnik: 1 - Voleybol Haberleri

        MAÇ SONUCU: VakıfBank: 3 - Calcit Kamnik: 1

        VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Slovenya ekibi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 22:50 Güncelleme: 06.11.2024 - 22:50
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        VakıfBank, CEV'deki ilk maçında galip!
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        Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında VakıfBank, Slovenya temsilcisi Calcit Kamnik'i 3-1 yendi.

        Salon: VakıfBank Spor Sarayı

        Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Wojciech Maroszek (Polonya)

        VakıfBank: Sıla Çalışkan, Frantti, Bahar Akbay, Van Ryk, Derya Cebecioğlu, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Bosetti, Markova)

        Calcit Kamnik: Najdic, Pucelj, Hutinski, Kerschenbaum, Macek, Rituper (Spoljaric, Boisa, Cizman, Gojak)

        Setler: 25-21, 22-25, 25-15, 25-12

        Süre: 106 dakika (28, 27, 24, 27)

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