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AA

Gulyas düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Kovid-19 aşısı tedariki konusunda çok yavaş hareket ettiğini, ülkesinin 19,7 milyon doz aşı siparişi verdiğini ama bugüne kadar sadece 129 bin 860 kişiye yetecek kadar aşıya erişebildiklerini kaybetti.

Hükümetin, Macaristan'a yeterli miktarda Kovid-19 aşısı sağlamak için tüm fırsatları değerlendirmeye çalıştığını, bu kapsamda Çin ile de görüştüğünü aktaran Gulyas, "Sinopharm ile neredeyse anlaştık. Aşının ilk partisinin gelişi 1 milyon doz civarında olabilir." diye konuştu.

Gulyas, Çin ve İsrail'in yanı sıra 1 Ocak 2021 itibarıyla Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini tamamlayan İngiltere'nin aşı temini konusunda bağımsız hareket ettiğini ve başarılı olduğunu söyledi.

Macaristan'da son verilere göre 96 bin 100 kişiye aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1926 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 347 bin 636'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 118 artışla 11 bin 66'ya çıktı.